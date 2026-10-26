Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 26 de octubre de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">Por Mara Pedrazzoli</span><span style="white-space: pre-wrap;">El programa financiero de 2027 tiene un agujero de 22.700 millones de dólares. Lo calculó el centro CIFRA a partir de documentos oficiales, y el número desarma la promesa de que las cuentas del año próximo cerrarían sin sobresaltos. En junio, el ministro de Economía aseguró que el programa llegaría equilibrado entre ingresos y egresos y con un “colchón” de 3.700 millones de dólares heredado de 2026. Cuatro meses después, el propio Presupuesto 2027 corrigió esa estimación y recortó las fuentes de financiamiento previstas. Lo que queda es una hoja de ruta que muestra cómo el Gobierno piensa afrontar los vencimientos en moneda extranjera en el último tramo de su mandato, y cuánto de eso depende de dólares que todavía no tiene.</span>