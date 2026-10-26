El PRO se diferenció de La Libertad Avanza y saludó a Lula por su triunfo

Luiz Inácio Lula da Silva

El candidato presidencial y actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebra tras conocerse los resultados de la jornada de elecciones generales el 25 de octubre de 2026 en Sao Paulo, Brasil. Según los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral, Lula da Silva obtiene el 51,79 % de los votos, mientras que Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, cuenta con el 48,21 %, con el 99 % de los votos escrutados. Los brasileños eligieron al presidente que gobernará el país durante los próximos 4 años.

LEO BARRILARI. Odyssey Images via AFP