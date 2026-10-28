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Rosario|12
Se formaliza hoy la constitución de la Comisión Electoral en Central
A Belloso le llega la hora de la definición
Las agrupaciones tendrán diez días para presentar lista y el oficialismo con Raza Canalla asoma como única opción
28 de octubre de 2026 - 03:01
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La única incógnita de las elecciones en Central es si Gonzalo Belloso va por la reelección.
Sebastián Granata
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