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Rosario|12

Kudelka espera por los lesionados para recibir el domingo a Unión

Giannetti y Herrera las dudas en el parque

La lepra clasificará a la pelea en el Clausura si derrota al tatengue y el técnico esperará hasta el sábado para definir cambios

Lautaro Giannetti dejó atrás un desgarro que lo tuvo afuera en los dos últimos partidos. Archivo -

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