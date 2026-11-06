CR7 y un amargo adiós a Portugal

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Crisis en Paraguay: Santiago Peña renunció a la Presidencia y el Senado debate el juicio político
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MIRÁ
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El astro publicó en redes un emotivo video para compartir su despedida, en medio del turbulento vínculo con el DT luso.
06 de noviembre de 2026
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Cristiano se despidió de la selección muy lejos de las canchas.
EFE. EFE
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Cristiano Ronaldo
Selección de Portugal
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