Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 5 de noviembre de 2026
-1min
River vs Aldosivi, el partido minuto a minuto
-1min
Crisis en Paraguay: Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 5 de noviembre de 2026
-1min
River vs Aldosivi, el partido minuto a minuto
-1min
Crisis en Paraguay: Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 5 de noviembre de 2026
-1min
MIRÁ
Portada
Economía
"Nos dejaron sin nada"
La caída de Ueno Bank se siente en Argentina: más de 900 trabajadores quedaron en la calle
Los empleados no cobraron indemnización ni tampoco su salario del mes. Un escándalo que se llevó puesto al presidente de Paraguay Santiago Peña, quién acaba de renunciar.
Por
Vardan Bleyan
05 de noviembre de 2026 - 17:51
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Ueno Bank
Los efectos de la intervención de la entidad bancaria llegan a Argentina
Imagen Web
Temas en esta nota:
Paraguay
Santiago Peña
Últimas Noticias
"Nos dejaron sin nada"
La caída de Ueno Bank se siente en Argentina: más de 900 trabajadores quedaron en la calle
Por
Vardan Bleyan
Pese a la derrota de Trump
Lamelas promete más inversiones, pero el sector empresario pide cerrarle la canilla a Milei
La derecha, en crisis en todo el mundo
Francia: por las protestas, cerraron el acceso a la Torre Eiffel y el Museo del Louvre
Los intendentes del interior denuncian discriminación en el reparto
Subsidios al transporte: “Es uno de los momentos más inequitativos que podamos recordar”
Exclusivo para
El necesario rechazo a la violencia
Crímenes de odio
Por
Andrea Homene
El ataque a mujeres trans en Palermo
Varón, necesito que hables
Por
Vanina Muraro
Otro bochorno diplomático de Milei
La Argentina votó en contra de la Corte Penal Internacional
Por
Paula Marussich
La impunidad tiene patas cortas
Revés para Milei en $LIBRA: Casación le abrió la puerta al regreso de los querellantes
El País
Pese a la derrota de Trump
Lamelas promete más inversiones, pero el sector empresario pide cerrarle la canilla a Milei
Hija del periodista Rodolfo Walsh
Murió Patricia Walsh, la exdiputada que impulsó la nulidad de las leyes de la impunidad
La referente de DDHH tenía 90 años
Murió Elsa Pavón, la abuela que nunca dejó de buscar
Por
Luciana Bertoia
El precandidato peronista sigue con su recorrida nacional
Sergio Uñac habló en La Rioja de la Argentina que viene tras el gobierno de Milei
Economía
"Nos dejaron sin nada"
La caída de Ueno Bank se siente en Argentina: más de 900 trabajadores quedaron en la calle
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 5 de noviembre de 2026
Atado al gobierno de Trump, el plan de Milei y Caputo pagará altos costos por la derrota
Pérdida del crédito y la confianza, mientras se acelera la fuga
Por
Raúl Dellatorre
Paraguay
Las protestas por el cierre del Ueno Bank no se detienen
Sociedad
La derecha, en crisis en todo el mundo
Francia: por las protestas, cerraron el acceso a la Torre Eiffel y el Museo del Louvre
Alak y Bianco presentaron el Plan Bicentenario de Ordenamiento Territorial para La Plata
Música y resistencia ante el odio
Marcha del Orgullo 2026: los detalles de un histórico evento atravesado por el ataque transodiante y la visita del papa
Por
Erik Gómez
Ubicadas dentro de la zona del operativo de seguridad
Por la visita del Papa, este viernes no habrá clases en 17 escuelas de la Ciudad
Deportes
El Millonario busca asegurarse la localía en los octavos del Clausura
River vs Aldosivi, el partido minuto a minuto
La era post Messi
La AFA confirmó que pasará con la 10 de la Selección
La F1 llega a Interlagos
Franco Colapinto corre en Brasil: el particular traje que usará en San Pablo
Tenía 80 años
Murió Alan Jones, el histórico rival de Reutemann en Williams