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El País

Pese a la derrota de Trump

Lamelas promete más inversiones, pero el sector empresario pide cerrarle la canilla a Milei

El vicepresidente de la Cámara de Comercio norteamericana, Gary Litman, señaló que la disposición a respaldar económicamente a Argentina disminuye con el nuevo escenario político en Washington.

Peter Lamelas Archivo -

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