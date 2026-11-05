La AFA confirmó que pasará con la 10 de la Selección

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En la previa a los dos amistosos que jugará la Argentina, crece la pregunta por quién será el nuevo dueño de ese dorsal.
05 de noviembre de 2026 - 16:29
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