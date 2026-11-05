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El País

El precandidato peronista sigue con su recorrida nacional

Sergio Uñac habló en La Rioja de la Argentina que viene tras el gobierno de Milei

En su paso por territorio riojano, el senador dialogó con estudiantes, recorrió una fábrica, visitó una localidad del interior y estuvo con el gobernador Quintela. Sus definiciones y sus propuesta.

Sergio Uñac con Ricardo Quintela Prensa -

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