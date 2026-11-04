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El club anunció al extenista como miembro de su Junta Directiva

Nadal, nuevo dirigente del Real Madrid

“Sus valores forman parte de la identidad del club”, afirmó la entidad para anunciar su vínculo.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 12: Rafael Nadal, Spanish former tennis player, in the stands during the LaLiga EA Sports 2026/27 match between Real Madrid and Rayo Vallecano de Madrid at Estadio Santiago Bernabeu on September 12, 2026 in Madrid, Spain. Burak Akbulut / Anadolu (Photo by BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP)
Nadal será integrante de la Junta Directiva del club blanco. AFP

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