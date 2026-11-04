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Deportes

Primer triunfo en su carrera sobre un top ten

Para Etcheverry, la 21 fue la vencida

El platense venció a Alex De Miñaur, número 9 del mundo, y así rompió una racha de veinte caídas seguidas ante los 10 mejores del ranking

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 02: Tomas Martin Etcheverry of Argentina returns a shot against Jacob Fearnley of Great Britain during their Men's Singles Second Round match on Day Four of the 2026 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 02, 2026 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Al Bello/Getty Images/AFP (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Etcheverry no había festejado nunca ante un top ten. AFP. Getty Images via AFP

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