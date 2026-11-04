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El Mundo

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“Nunca fuimos trumpistas”, dijo un ministro de Meloni

En la derecha y extrema derecha de Europa, las elecciones de medio término de EE.UU. provocan entre incertidumbre, distancia y cautela.

Por Elena Llorente
ROME (Italy), 04/11/2026.- Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends a wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier at the Altare della Patria to mark National Unity and Armed Forces Day in Rome, Italy, 04 November 2026. (Italia, Roma) EFE/EPA/ANGELO CARCONI
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, no hizo comentario directo sobre la elección de EE.UU., pero sí sus funcionarios. EFE. EFE

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