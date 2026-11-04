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El País

En el oficialismo no imaginaban semejante debacle

“Cae mal”: el Gobierno no puede disimular el impacto de la derrota de Trump

Con Milei en España, en la Rosada buscan asimilar el revés del principal sostén de la gestión libertaria. Confían en que aún sin control del Congreso el presidente de Estados Unidos mantenga su apoyo.

Por Melisa Molina
Milei, Trump-03/05/2025
Milei y Trump en uno de sus encuentros. AFP. AFP

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