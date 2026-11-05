Murió Patricia Walsh, la exdiputada que impulsó la nulidad de las leyes de la impunidad

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Fue impulsora clave de la anulación de las leyes de impunidad para represores y candidata presidencial en dos oportunidades.
05 de noviembre de 2026 - 15:03
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