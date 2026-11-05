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Sociedad

Conmoción en la comunidad docente

Femicidio en Santa Fe: hallan muerte a una docente e investigan si la mató su expareja

María Itatí Yossen, vicedirectora escolar de 51 años, fue hallada asesinada en su casa. Su expareja también fue encontrado muerto en la vivienda.

María Itatí Yossen, docente santafesina, fue asesinada por su pareja el sábado 31 de octubre. Redes Sociales

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