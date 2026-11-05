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El País

“Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica”

Milei no resiste el archivo: los elogios del Presidente a Santiago Peña y sus políticas

El archivo es impiadoso con el jefe de Estado argentino, que tenía en Asunción a uno de sus aliados y modelos a ponderar. Además, Caputo y Bausili también elogiaron el modelo que acaba de colapsar.

Javier Milei Santiago Peña-09/04/2025
Altri tempi: Milei y Peña, sonrientes. Prensa

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