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Crisis en Paraguay: Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia
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MIRÁ
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Sociedad
Evidencia de las torturas sufridas por las tres jóvenes
Triple femicidio de Florencio Varela: la familia de una de las víctimas denunciará a la jueza Arroyo Salgado por la filtración del video
En el video se observan algunas de las torturas a las que fueron sometidas las chicas. La fiscal Mariela Labozzetta exhortó a no publicar imágenes de las víctimas.
05 de noviembre de 2026 - 21:27
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Hubo repudios y marchas exigiendo justicia para estas jóvenes.
Guido Piotrkowski
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