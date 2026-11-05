Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economía

Operación de alto impacto en el supermercadismo

Chango Más compró Dia Argentina

Supermercado DIA
La operación comprende más de 900 sucursales. Redes Sociales

Últimas Noticias

"Etapa de preparación"

El vice Daza pide paciencia

Sugestiva foto con Nadia Márquez

Karina le avierte a Bullrich que tiene su propio “Plan B”

Por Eva Moreira
El orgullo de resistir

Marcha del Orgullo 2026: así será el recorrido hacia el Congreso

El debate expuso las diferencias dentro de Unidos

En una sesión caliente, el gobierno logró pasar la reforma de seguridad en Diputados

Por Luis Bastús

Exclusivo para

El necesario rechazo a la violencia

Crímenes de odio

Por
Andrea Homene
El ataque a mujeres trans en Palermo

Varón, necesito que hables

Por
Vanina Muraro
Otro bochorno diplomático de Milei

La Argentina votó en contra de la Corte Penal Internacional

Por Paula Marussich
La impunidad tiene patas cortas

Revés para Milei en $LIBRA: Casación le abrió la puerta al regreso de los querellantes

El País

Sugestiva foto con Nadia Márquez

Karina le avierte a Bullrich que tiene su propio “Plan B”

Por Eva Moreira
Corre la versión de que dejó el país

El banco se llevó puesto al presidente de Paraguay

Por Raúl Kollmann
"No forma parte de mi manera de entender la política"

Pedro Sánchez, tajante sobre los insultos que recibe por parte de Javier Milei

Ratificó la condena contra Müller, uno de los jerarcas de la automotriz

La Corte confirmó un fallo histórico sobre la responsabilidad de la Ford en secuestros durante la dictadura

Por Luciana Bertoia

Economía

"Etapa de preparación"

El vice Daza pide paciencia

Operación de alto impacto en el supermercadismo

Chango Más compró Dia Argentina

La empresa BGH recorta 250 puestos en su planta de Río Grande

La contracara del desguace del régimen fueguino

Por Mara Pedrazzoli
Las empresas apuestan a que la visita del Papa León XIV reactive la economía

Hay un “León” especialista en crecimiento y no es Milei

Por Leandro Renou

Sociedad

El orgullo de resistir

Marcha del Orgullo 2026: así será el recorrido hacia el Congreso

Cuenta regresiva para la llegada del Pontífice

Llegó a Buenos Aires el papamóvil que utilizará León XIV durante su visita a la Argentina

Fue detenido en Ushuaia

Tiene 22 años e intentó secuestrar a una niña de 12 a la que acosaba en redes

Nueva ley en la ciudad

Legislatura: habrá Educación Digital en las escuelas porteñas

Por Santiago Brunetto

Deportes

Ferencvaros agravó la crisis del Milan y sigue con puntaje ideal

Europa League: Prestianni anotó para Benfica, uno de los punteros

Por la fecha 16 de la Zona B

Gimnasia de La Plata vs Belgrano, hoy en vivo por el Torneo Clausura: el partido, minuto a minuto

Independiente juega su pase a los play-offs y sueña con la Copa Sudamericana

Liga Profesional: Racing cierra un 2026 para el olvido con una complicada visita a Barracas

El conjunto de Ponzio derrotó 2-0 al descendido Aldosivi en Mar del Plata

Torneo Clausura: salió el sol para River que volvió a ganar pero tiene que seguir mejorando

Por Daniel Guiñazú