La fiesta de la impunidad: Bettina Angeletti registra gastos de $18 millones en septiembre

Manuel Adorni y Bettina Angeletti

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ABRIL 9:El fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, para avanzar con un análisis más detallado sobre sus situaciones patrimoniales y, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, citó a declarar a cinco nuevos testigos, entre ellos el hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento del barrio porteño de Caballito.FOTO NA:(ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO

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