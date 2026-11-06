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MIRÁ
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Economía
Un subsidio para que las empresas puedan despedir más fácilmente
El FAL es un agujero en la sostenibilidad previsional
En su primer año, el costo del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que resta recursos a la seguridad social, equivale a 744.000 jubilaciones mínimas.
La jubilación mínima de noviembre de 2026 es de 444.027,73 pesos.
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