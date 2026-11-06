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Sociedad

Cuarta semana consecutiva de avisos falsos

Nueva ola de amenazas de bomba en Europa: decenas de vuelos afectados

Las amenazas, atribuidas en algunos casos a un grupo ruso de extrema derecha, provocaron importantes retrasos.

Europa recibe nuevas amenazas de bomba en varios aeropuertos de diferentes países. ANDREAS SOLARO. AFP

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