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Hay cortes y demoras
Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas están afectadas
Los choferes reclaman una recomposición salarial. “Nos quieren hacer creer a los laburantes que somos nosotros los que subimos la inflación”, expresan.
06 de noviembre de 2026 - 13:26
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PARO DE COLECTIVOS-06/05/2025
PARO DE COLECTIVOS-06/05/2025
Jorge Larrosa
Temas en esta nota:
Paro de colectivos
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UTA
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