Patricia Bullrich se hace la sota: volvió a diferenciarse de Milei, pero asegura que no cruzó “ningún límite”

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06 de noviembre de 2026 - 12:49
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Patricia Bullrich, Senado, Reforma Laboral
Patricia Bullrich asegura que "no" cruzó "ningún límite"
noticias argentinas
Temas en esta nota:
Patricia Bullrich
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