La millonaria pérdida de la Conmebol por la crisis de Ueno Bank

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La casa madre del futbol sudamericano es uno de los clientes afectados por la situación en Paraguay. A cuánto llegaban los depósitos para el pago de premios.

FOTO EFE sorteo copa libertadores 2025 alejandro dominguez
alejandro dominguez FOTO EFE sorteo copa libertadores 2025 alejandro dominguez EFE. EFE

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