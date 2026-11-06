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El País

Dato de octubre

La inflación no afloja: 1,9 por ciento en CABA

Los alimentos treparon 2,2 por ciento en la medición porteña, al igual que el rubro Vivienda y Servicios Públicos. El jueves se conocerá el índice nacional del INDEC.

Supermercados-25/09/2024
Carolina Camps

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