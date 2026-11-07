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50 Años del Golpe

Pedro Müller pidió el arresto domiciliario

Tras el fallo de la Corte, detuvieron al jerarca de la Ford condenado por crímenes de lesa humanidad

Müller fue responsabilizado por el secuestro de 24 obreros. Era el gerente de Manufactura de la automotriz y participaba del directorio.

Por Luciana Bertoia
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197219-ford-20afp.jpeg 197219-ford-20afp.jpeg AFP

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