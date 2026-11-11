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Buenos Aires|12

La dirigencia justicialisa, después de León XIV

El peronismo dejó una foto unificada con la visita del Papa y reactiva la agenda final

Este jueves buscará avanzar un proyecto para combatir las apuestas virtuales. El paquete económico y las reelecciones, la tarea para fin de año.

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Marcial Amiel
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