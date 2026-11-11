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Último día del papa León XIV en Argentina: la visita a la cárcel de Devoto, la masiva misa en la Basílica de Luján y la despedida del país, minuto a minuto
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El Mundo
Fue a México, país que le concedió asilo diplomático
Nadia Beller se fue de Bolivia tras obtener un salvoconducto
La expareja de Fernando Cerimedo permanecía refugiada en la Embajada mexicana, después de denunciar que sufría acoso y revictimización por parte del Estado boliviano.
11 de noviembre de 2026 - 23:15
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