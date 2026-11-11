Rodrigo Toranzo: “León XIV dejó un mensaje claro sobre lo que está pasando en Argentina”

El papa León XIV bendice a la ciudad argentina de Córdoba desde el balcón del Arzobispado

EVE7154.CÓRDOBA (ARGENTINA), 10/11/2026.- El papa León XIV saluda desde el balcón del Arzobispado este martes, en el mismo lugar que lo hizo Juan Pablo II en su última visita en 1987 a Córdoba (Argentina). EFE/ EFE/ Dicastero Per La Comunicazione Vaticano /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

EFE. EFE