Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 12 de noviembre de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">El </span><a href="https://noticiasargentinas.com/economia/el-riesgo-pais-de-la-argentina-volvio-a-bajar-y-cerro-en-852-puntos-basicos_a6af4e0b572af9e905ab1dfa8"><span style="white-space: pre-wrap;">riesgo país</span></a><span style="white-space: pre-wrap;"> volvió a caer este miércoles y cerró la jornada en 852 puntos básicos. La evolución acumulada en las últimas ruedas visibiliza un alivio parcial en la curva de rendimientos. El motor detrás de esta merma fue la mejora en la cotización de los bonos soberanos en dólares, tanto en la familia de los Bonares como en los Globales.</span>