Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Brasil
Lula habló en la COP31
“Toda crisis climática es también una crisis de injusticia, de clase y de sexo”
12 de noviembre de 2026 - 10:44
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Lula en la COP31
ANTONIO BAT. EFE
Temas en esta nota:
Lula Da Silva
Crisis climática
Últimas Noticias
Lula habló en la COP31
“Toda crisis climática es también una crisis de injusticia, de clase y de sexo”
Nuevas insinuaciones de Washington
“Solo Panamá controla el Canal”: la respuesta panameña a las declaraciones del secretario de Guerra de Trump
Calor en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 12 de noviembre
Mes de la afroargentinidad
Maragato. La memoria afromisionera llega a la pantalla grande.
Por
Franco De Nunzio
Exclusivo para
Corporaciones energéticas beneficiadas con medidas permisivas a fuertes deudores de Enarsa y Cammesa
Autorizan giros al exterior a deudores del Estado
Por
Mara Pedrazzoli
En Río de Janeiro
Juan Darthés, condenado por abuso pero de compras en un shopping
La cárcel casi vaciada por el Gobierno
El Papa en Devoto: entre la euforia de los vecinos y los reclamos de “las mujeres de la fila”
Por
Santiago Brunetto
El Papa en la cárcel de Devoto
“Aun cuando el ser humano se deshumaniza, una pequeña luz sigue brillando”
Por
Soledad Ferrari
El País
Crónica de la última misa del papa León XIV
“Su mensaje habla por los necesitados del pueblo”
Por
Melisa Molina
Un fallo contra la represión de Milei
El policía Cristian Rivaldi fue condenado por gasear a una nena de 10 años
Por
Luciana Bertoia
El último día en la Argentina
El Papa que camina sobre la huella de Francisco
Por
Washington Uranga
Respuesta de Teherán a las medidas del Gobierno contra los Guardianes de la Revolución
La represalia de Irán contra Milei: declaró terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea Argentina
Por
Eva Moreira
Economía
Corporaciones energéticas beneficiadas con medidas permisivas a fuertes deudores de Enarsa y Cammesa
Autorizan giros al exterior a deudores del Estado
Por
Mara Pedrazzoli
Mercados
Leve baja del Riesgo País
La ola de inversiones extranjeras que no fue, pese a los altos incentivos
Retirada multinacional y traspaso a grupos locales
Por
Mara Pedrazzoli
Movimiento de fieles y turismo por los feriados
La visita del Papa también impulsó a la economía
Sociedad
Calor en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 12 de noviembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de noviembre
En Río de Janeiro
Juan Darthés, condenado por abuso pero de compras en un shopping
La cárcel casi vaciada por el Gobierno
El Papa en Devoto: entre la euforia de los vecinos y los reclamos de “las mujeres de la fila”
Por
Santiago Brunetto
Deportes
Cuándo juegan Boca-Ind. Rivadavia y River-Lanús
Octavos de final del Torneo Clausura 2026: días y horarios confirmados
El once que se perfila para enfrentar a Uruguay en La Bombonera
Selección Argentina: la renovación de Scaloni está al caer
"Es un entrenador fantástico"
Harry Kane bancó la candidatura de Pochettino para el Manchester United
Si Piastri se va de McLaren, Franco sería candidato a llegar Williams
El movimiento en cadena que podría llevar a Colapinto a cambiar de equipo