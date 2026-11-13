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Copa Argentina: Boca se mide ante Banfield en busca de una nueva final

Tras la coronación en la Tabla Anual y antes de la final de la Sudamericana, el conjunto de Arruabarrena tiene un duelo clave ante el Taladro.

FOTOBAIRES arruabarrena pedro troglio
Arruabarrena, DT de Boca, y Pedro Troglio, conductor de Banfield. FOTOBAIRES

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