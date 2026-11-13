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El Mundo

Tensión por el control de los semiconductores

Nvidia: el Congreso de EE.UU. citó a Jensen Huang por un presunto caso de espionaje chino

El caso provocó una caída de casi medio billón de dólares en el valor de Nvidia y abrió una investigación en Estados Unidos por la posible llegada de chips avanzados a China.

Jensen Huang El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, hablaba ante los medios tras asistir a la recepción del ecosistema de IA en Tokio, Japón, el 16 de julio de 2026. Manami Yamada. REUTERS

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