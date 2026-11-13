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MIRÁ
Portada
Rosario|12
El incidente se produjo el pasado 20 de junio y se viralizó en redes
Piden 10 días de prisión para la mujer que insultó a Lilia Lemoine en Rosario
La vecina mantuvo un entredicho y la escupió, mientras que la diputada respondió con un cachetazo.
13 de noviembre de 2026 - 17:29
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El hecho se produjo el 20 de junio en Rosario.
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