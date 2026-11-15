El técnico argentino de Mineiro piensa que Boca tiene más presión

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El conjunto brasileño atraviesa un mal momento de cara a la final de la Copa Sudamericana, el sábado en Barranquilla.
15 de noviembre de 2026 - 23:44
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Eduardo Domínguez no pasa un gran momento en Mineiro.
AFP. AGIF via AFP
Temas en esta nota:
Eduardo Domínguez
Atlético Mineiro
Boca Juniors
Copa Sudamericana
Fútbol
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