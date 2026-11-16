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El Mundo

Siguió las huellas de Francisco

León XIV denunció explotación y violencia en la Amazonia peruana

El Papa denunció el asesinato de líderes indígenas y exigió respeto a los derechos de los pueblos originarios y acceso digno a la salud y la educación.

Por Carlos Noriega
CUSCO (Peru), 15/11/2026.- A handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Leo XIV arriving in Cusco, the latest stop on his apostolic journey to Peru, 15 November 2026. (Papa) EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
León XIV fue recibido en Cusco, en el sur andino de Perú. EFE. EFE

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