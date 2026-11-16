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Cultura

Se presentó en Deseo Club

Peaches, el mejor after para la Marcha del Orgullo

La artista canadiense concretó su tercera visita con un show que se convirtió en experiencia visual surrealista y sexualmente explícita.

Por Yumber Vera Rojas
Julio Martin Mancini recital peaches deseo
Peaches presentó canciones de "No Lube So Rude", su primer disco en diez años. Julio Martin Mancini

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