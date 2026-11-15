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Fueron a Estados Unidos con el sueño de desarrollar su carrera
Quiénes son Gustavo Romanello y Agustín Baccega, los dos argentinos detenidos por ICE
Son acróbatas. Salieron de Córdoba en 2020 y ahora estaban establecidos en Florida. Trabajaban en Universal Orlando.
15 de noviembre de 2026 - 14:01
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Gustavo Romanello y Agustín Baccega, los dos argentinos detenidos por ICE.
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