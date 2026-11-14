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El País

La red de trenes más grande del mundo

Un viaje al corazón de la red ferroviaria gigante que une China

Una crónica a bordo de los trenes de alta velocidad que cruzan el país con precisión quirúrgica. El gigante industrial de Qinhuangdao que ya exporta tecnología ferroviaria a la Argentina.

Trenes de China. El tren bala en China puede alcanzar unos 350 kilómetros por hora como velocidad máxima. Xinhua -

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