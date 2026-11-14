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Fuga de gas y explosión en Remedios de Escalada: comienzan las tareas de evaluación de daños
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MIRÁ
Portada
Sociedad
La tragedia causó un muerto y treinta heridos
Cortaron la fuga de gas y apagaron el incendio en Remedios de Escalada
El siniestro fue controlado por completo en horas de la madrugada. Las familias evacuadas reciben asistencia de Desarrollo Social. Se trata de dilucidar los motivos de la explosión.
14 de noviembre de 2026 - 13:14
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La lucha contra las llamas se extendió hasta la madrugada.
CMF. NA
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