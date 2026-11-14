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Tragedia en Remedios de Escalada: confirman un muerto por la explosión e incendio
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MIRÁ
Portada
Sociedad
Treinta heridos, siete de ellos de gravedad
Escalada: un muerto y dos desaparecidos por la explosión que “fue como una bomba”
Una persona falleció y dos continúan desaparecidas luego de la gran explosión de este viernes por la mañana en Remedios de Escalada.
Incendio
13-11-2026 INCENDIO EN REMEDIOS DE ESCALADA FOTO ENRIQUE GARCIA MEDINA
Enrique García Medina
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