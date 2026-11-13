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Deportes

En busca del puesto número 13

¿Fair play? Independiente y Defensa siguen peleando en la tabla anual

El Tribunal de Disciplina informó de cuatro expulsados del Halcón en la última fecha, lo cual podría darle al Rojo en una hipotética clasificación a la Sudamericana.

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Nvidia: el Congreso de EE.UU. citó a Jensen Huang por un presunto caso de espionaje chino

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Cada vez son más las personas de ingresos medios y altos que alquilan

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El encuentro se disputará este sábado a las 19 en Mendoza

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