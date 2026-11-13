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Confirmaron que hay una persona fallecida
El comunicado por la tragedia de Remedios de Escalada
13 de noviembre de 2026 - 21:18
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Explosion en Remedios de escalada
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