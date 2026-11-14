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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 14 de noviembre
En las efemérides del 14 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
14 de noviembre de 2026 - 07:04
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Tulio Halperín Donghi murió el 14 de noviembre de 2014.
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