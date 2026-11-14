Una agenda parlamentaria ajustada tras la visita del Papa
El oficialismo buscará la media sanción del Presupuesto 2027, de la Ley de Soberanía y la eliminación de las PASO
En los próximos quince días, LLA medirá lealtades y alianzas para intentar pasar las leyes que blindarían su plan de gobierno y las pretensiones de reelección de Milei. Una desmarcada Patricia Bullrich desafía la agenda oficialista con el tratamiento de la Ley de Discapacidad y de Apuestas online, mientras que Martín Menem sale a “encuadrarla”.