Boca vs Banfield hoy en vivo, por la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

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El Xeneize y el Taladro se miden por un lugar en la final del certamen federal. Las probables alineaciones de Rodolfo Arruabarrena y Pedro Troglio. Cómo seguir el encuentro por televisión y on line.
14 de noviembre de 2026 - 19:37
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