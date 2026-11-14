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El equipo de Ponzio se prepara para los octavos del Clausura
River sumó minutos en amistosos ante Gimnasia
Los titulares ganaron 2-0 con tantos de Driussi y Galván. Los suplentes empataron 1-1.
14 de noviembre de 2026 - 22:00
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Driussi anotó uno de los goles de los titulares de River
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