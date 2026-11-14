Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Deportes
El platense perdió la final de Estocolmo frente al estadounidense Taylor Fritz
En busca de la felicidad: un explosivo Thiago Tirante se quedó al borde de su primer título de ATP
Alimentado por la sonrisa que acompañó sus tiros, forzó la definición hasta el último suspiro ante un top 10 que nunca bajó su nivel. De Suecia se lleva terminar el año en el top 50.
Por
Pablo Amalfitano
14 de noviembre de 2026
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Tirante puso en aprietos a un top ten como Taylor Fritz.
JESSICA GOW. EFE
Temas en esta nota:
ATP
Tenis
Argentina
Últimas Noticias
Súper final en Córdoba en busca de acceder a Primera División
Godoy Cruz y Tristán Suárez, mano a mano por el primer ascenso a la máxima categoría
Se presentaron en C Art Media
Natas en vivo, frente a una nueva etapa
Por
Yumber Vera Rojas
El equipo de Ancelotti, que al final vio la roja, cayó en Singapur
Fecha FIFA: batacazo de Japón, que le propinó una derrota a Brasil
El platense perdió la final de Estocolmo frente al estadounidense Taylor Fritz
En busca de la felicidad: un explosivo Thiago Tirante se quedó al borde de su primer título de ATP
Por
Pablo Amalfitano
Exclusivo para
Protesta de empleados de la ANAC
Terminó el “paro a la japonesa” en Ezeiza y Aeroparque
Se perdieron 7.500 puestos en agosto
El empleo privado sigue en marcha atrás
Cada vez son más las personas de ingresos medios y altos que alquilan
Toda una generación lejos de la casa propia
La activista aborda las protestas por el derecho a la vivienda en Portugal
Renata Cambra: “Las carpas son un símbolo de precariedad habitacional, inestabilidad y falta de protección”
El País
El Papa, las multitudes y el futuro
Por
Carlos Heller
Cristo y lo no matable
Por
Jorge Alemán
La red de trenes más grande del mundo
Un viaje al corazón de la red ferroviaria gigante que une China
Por
Celeste del Bianco
Había sido impulsada por el gobierno de Alberto Fernández
La Justicia declaró inconstitucional la movilidad jubilatoria de 2021
Economía
Se perdieron 7.500 puestos en agosto
El empleo privado sigue en marcha atrás
Cada vez son más las personas de ingresos medios y altos que alquilan
Toda una generación lejos de la casa propia
Dólar estable, acumulación de reservas y recuperación de la actividad
Los fuertes dilemas económicos de Milei y Caputo
En diez meses de 2026 los precios subieron más que en el mismo lapso de 2025
La inflación va para arriba
Por
David Cufré
Sociedad
Familiares y amigos exigen la liberación y repatriación
Dos cordobeses fueron detenidos por el ICE de Estados Unidos
Colisionaron un camión cisterna y una camioneta
Murieron dos personas en un choque brutal en la Ruta 2
Ocurrió en La Plata
Murió una mujer de 61 años en Ruta 6 al chocar de atrás a un camión
La tragedia causó un muerto y treinta heridos
Cortaron la fuga de gas y apagaron el incendio en Remedios de Escalada
Deportes
Súper final en Córdoba en busca de acceder a Primera División
Godoy Cruz y Tristán Suárez, mano a mano por el primer ascenso a la máxima categoría
El equipo de Ancelotti, que al final vio la roja, cayó en Singapur
Fecha FIFA: batacazo de Japón, que le propinó una derrota a Brasil
El platense perdió la final de Estocolmo frente al estadounidense Taylor Fritz
En busca de la felicidad: un explosivo Thiago Tirante se quedó al borde de su primer título de ATP
Por
Pablo Amalfitano
El equipo argentino venció 19-14 a Italia en el Nations Championship
Los Pumas y un triunfo con sabor a poco
Por
Jorge Ciccodicola