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El País

Los gobernadores se despegan de la pelea por la Casa Rosada

Ni los aliados de Milei se arriesgan a unificar elecciones

La mayoría de las provincias busca preservar sus agendas de la polarización nacional. Figueroa, Jaldo y Pullaro ya fijaron fechas, mientras otros mandatarios calculan los riesgos de cada escenario.

Milei con gobernadores
Milei con gobernadores Milei con gobernadores Prensa

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