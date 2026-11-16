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Crisis en Paraguay
Tras denuncias de una detención VIP, Santiago Peña es trasladado a una cárcel militar
La justicia dispuso el cambio de lugar de detención luego de que trascendieran supuestas “comodidades especiales” para el exmandatario.
16 de noviembre de 2026 - 19:12
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Santiago Peña
El expresidente será trasladado a una cárcel militar.
AFP -. AFP
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Paraguay
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